Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Сергей Кузнецов прокомментировал итог матча с «Краснодаром» (1:2) в 12-м туре чемпионата России.

«Настраивал команду на то, что надо играть с первых минут и до последних секунд. Мы провалили начало встречи. Потом ребята пришли в себя. Порадовало, что не было безразличия. Те, кто вышел с первых минут, постарались вытянуть игру, даже проигрывая 0:2. Мы были близки к этому, но, к сожалению, мои замены пошли не на пользу команде. Своими заменами я сбил команду. Хотел добавить свежести и постараться додавить «Краснодар».

Должен признать, что замены не сработали. Хотелось от этих ребят большего. Они должны показывать гораздо больше. Если ты выходишь на замену на 20-25 минут, вокруг тебя все должно гореть.Ты же вышел на замену и хочешь доказать, что достоин играть в таком великом клубе, как «Спартак». Впредь я не хотел бы видеть игроков, выходящих на поле и не отдающих себя полностью. Думаю, эта пауза пойдет команде на пользу в любом случае.

Нужно все это проанализировать и переосмыслить. Очень надеемся, что травмированные к следующему туру подойдут в полной боевой готовности. Должны уже выиграть. Пока ничего не могу сказать по поводу своего будущего. С руководством не общались, не знаю. Мы готовили команду конкретно к этой игре. Старались сделать все, что можно. Думаю, в течение ближайших дней будем разговаривать, как видит будущее руководство и как будет дальше. Пока не знаю», – цитирует Кузнецова Sport24.

По ходу матча с «Краснодаром» на замену в составе «Спартака» вышли Гус Тил, Эсекиэль Понсе и Максим Глушенков.

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