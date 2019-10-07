Глушаков: «Подумываю открыть «Глушаковские бани». Вход для жeн сделаю бесплатным»
Прекрасная бизнес-идея.
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фото из бани – бывший капитан «Спартака» посетил парильню вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и полузащитником «Химок» Михаилом Тихоновым.
«Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане, и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жeн обязательно сделаю бесплатным!» – написал Глушаков под снимком.
- Глушаков перешел в «Ахмат» летом 2019 года на правах свободного агента.
- В чемпионате России-2019/20 Денис провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.
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