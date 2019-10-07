Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков опубликовал в инстаграме фото из бани – бывший капитан «Спартака» посетил парильню вместе с защитником «Торпедо» Романом Шишкиным и полузащитником «Химок» Михаилом Тихоновым.

«Отлично попарились. Заодно посмотрели футбол. Тихонову-младшему провели мастер-класс в бане, и показали, как держать веники. Подумываю открыть сеть бань «Глушаковские бани». Вход для жeн обязательно сделаю бесплатным!» – написал Глушаков под снимком.

Глушаков перешел в «Ахмат» летом 2019 года на правах свободного агента.

В чемпионате России-2019/20 Денис провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.

«Спартак» проиграл 5-й матч подряд, Байрамян уничтожил ЦСКА. Все о 12-м туре РПЛ

Качай приложение Eurosport для iOS или Android