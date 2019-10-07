Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин исключил возможность своего камбэка в московский «Спартак». Коуч отметил, что его все устраивает в нынешнем клубе и возвращаться в Москву он не планирует.

– Пошли слухи о том, что вы – в числе претендентов на пост главного тренера «Спартака». Понятно, что там уже были, но какой солдат не мечтает стать генералом.

– Генералом я уже был.

– Не хочется стать маршалом?

– Сейчас – нет абсолютно. Мне комфортно в «Ростове».

– Как вы смотрите на «Спартак»?

– Вообще не смотрю, – приводит слова Карпина «Спорт Экспресс».

«Ростов» делит первую строчку РПЛ с «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом». У команд по 26 баллов после 12 туров.

«Спартак» на 12-м месте, в двух баллах от зоны стыков. Команда проиграла пять матчей подряд.

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