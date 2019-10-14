Немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско официально назначен на пост главного тренера московского «Спартака».

Презентация 34-летнего коуча состоялась на пресс-конференции.

«Для меня большая честь быть такой команды как «Спартак», команды с такой историей и традициями. У меня сейчас интересный период, я знакомлюсь с командой, и это ощущения мне очень нравится», – приводит «СЭ» слова Тедеско с презентации.

Ранее медиа сообщили, что контракт Тедеско будет рассчитан на 2 года и 9 месяцев, коуч будет зарабатывать 2 млн евро за сезон с учетом бонусом.

Предшественник Тедеско Олег Кононов лишился работы после серии из четырех поражений в РПЛ. В матче с «Краснодаром» (1:2) командой руководил Сергей Кузнецов.

Последним клубом Тедеско был «Шальке» из Гельзенкирхена. В 2018 году Тедеско вывел «кобальтовых» в Лигу чемпионов, но весной был уволен после поражения 0:7 в 1/8 финала от «Ман Сити».

Болельщики уничтожили Кононова и Глушакова. Фанатам «Спартака» обязательно надо кого-то ненавидеть

Качай приложение Eurosport для iOS или Android