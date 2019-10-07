Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура РПЛ опубликовал в инстаграме фото полузащитника Данила Глебова.

«Красавчики Эльдор Шомуродов и Хорен Байрамян, да и вся наша команда своими голами в четырех прошедших играх подарили и нам «усы надежды», – написал Карпин под снимком.

Один из болельщиков оставил под постом Карпина следующий комментарий: «Ну все, теперь Данил похож на актера из немецкого ретро-порно». Коуч «Ростова» ответил фанату тремя смеющимися эмодзи.

«Ростов» возглавляет турнирную таблицу РПЛ вместе с «Краснодаром», «Зенитом» и «Локомотивом». Все команды набрали по 26 очков.

19 октября ростовчане сыграют с «Зенитом», матч пройдет в Санкт-Петербурге.

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