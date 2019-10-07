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Уткин: «В таблице РПЛ не учтены победы «Зенита» над «Оренбургом» и «Сочи» во втором круге»
Мы сделаем вид, что ничего не поняли.
Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал тот факт, что после 12-го тура в чемпионате России лидируют сразу четыре команды – «Локомотив», «Ростов», «Краснодар» и «Зенит».
Уткин опубликовал скриншот турнирной таблицы у себя в телеграме и написал под ним следующее: «В таблице не учтены победы «Зенита» во втором круге над «Сочи» и «Оренбургом».
- В первом круге «Зенит» выиграл у «Оренбурга» и «Сочи» с одинаковым счетом 2:0.
- В следующем туре команда Сергея Семака проведет домашнюю встречу с «Ростовом».
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