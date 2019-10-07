Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров поделился мнением о том, сколько должны зарабатывать в России представители социально-значимых профессий.

«Я от политики далек. Чтобы отвечать на политические вопросы, нужно быть осведомленным. Так что не хотел бы обсуждать какие-то моменты и решения, в это нужно вникать. Это серьезная тема, на которую может последовать соответствующая реакция.

Уровень жизни в России, зарплаты врачей и учителей – это тоже отчасти политика? Конечно, это большая проблема нашей страны. Такие зарплаты маленькие… Но еще раз: если бы я в политике разбирался, то мог бы что-то сказать. Хотя, конечно, считаю, медики и учителя должны получать больше. Не 30 тысяч, а 100 минимум. Но от меня здесь ничего не зависит», – заявил Комбаров Sport24.

В 2018-м, во время выступления за «Спартак», Комбаров зарабатывал 2 млн евро за сезон.

Сейчас Дмитрий выступает за «Крылья Советов», которые занимают 10-е место в РПЛ.

(Фото: официальный сайт «Крыльев Советов»)

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