Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может возглавить московское «Динамо». Об интересе бело-голубых к Луческу сообщил агент румынского специалиста Аркадий Запорожану.

«Переговоры, наверное, слишком громко сказано. «Динамо» просто обозначило свой интерес со стороны клуба к Мирче Луческу, а мы в свою очередь высказали свою заинтересованность. Поговорили о целях клуба, их стратегии, не более. О дедлайне в переговорах пока речи не идет.

«Динамо» заинтересовало Луческу как проект. У него остался должок в российском футболе, он жаждет реванша, в хорошем смысле слова. То, что случилось в «Зените», – это неординарный казус в его богатой тренерской карьере. Мирча наблюдал за «Динамо» последние месяцы, и решение о переговорах пришло не два дня назад.

Руководство «Динамо» в лице ВТБ заявило об амбициозном проекте еще весной. Они говорили, что будут вкладывать и усилия, и деньги в развитие клуба. Мы понимали, что, если будут перемены в клубе, то мы сможем конкурировать за место главного тренера в «Динамо», если это потребуется», – приводит слова Запорожану «Чемпионат».

Луческу работал в «Зените» в 2016-2017 гг. и привел команду к бронзовым медалям РПЛ.

До «Зенита» румынский тренер долгое время трудился в «Шахтере» и привел украинскую команду к восьми национальным титулам и победе в Кубке УЕФА.

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