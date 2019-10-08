Готовить «Динамо» к ближайшим матчам РПЛ будет Кирилл Новиков. Сейчас он возглавляет дубль бело-голубых и лидирует в Молодежном первенстве. С 8-го октября 38-летний коуч будет совмещать обе тренерские должности.

«Благодарен клубу за доверие и поступившее предложение. Считаю, что в составе есть качественные исполнители во всех линиях, с которыми можно добиваться успехов как в отдельных матчах, так и на длинной дистанции. С молодежкой у нас тоже не сразу появились победы, и я знаю с какими сложностями сопряжено строительство команды обновленным составом.

Нагрузка сейчас вырастет многократно, но я этому только рад, ведь есть возможность попробовать силы на уровне Премьер-Лиги. Первоочередная задача – наладить взаимопонимание с футболистами, стать единым целым, оставить в прошлом негатив от поражений. Ну и постараться вернуть всем радость от динамовских побед», – сказал Новиков.

Ранее сообщалось, что «Динамо» провело переговоры с Мирчей Луческу, который готов вернуться в РПЛ после неудачи с «Зенитом».

После поражения в 12-м туре от «Ростова» (0:3) Дмитрий Хохлов был уволен.

Бело-голубые идут на 15-м месте в чемпионате.

Новиков – воспитанник академии «Динамо» и сын рекордсмена бело-голубых по матчам за клуб Александра Новикова.

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