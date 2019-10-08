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РБК Спорт: «Краснодар» отказался продать Шапи «Боруссии» за 20 миллионов евро
В клубе считают, что парню рано уезжать.
«Боруссия» из Дортмунда прошлым летом сделала несколько предложений о покупке футболиста «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Российский клуб отверг жирный оффер – немцы готовы были заплатить 20 миллионов евро.
По информации РБК Спорт, в клубе хотят подождать дальнейшего развития молодого футболиста и продать его в Европу подороже через несколько лет.
- 19-летний игрок – воспитанник «Краснодара».
- В нынешнем сезоне у футболиста 6+3 в 18 матчах во всех турнирах.
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