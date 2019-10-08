«Боруссия» из Дортмунда прошлым летом сделала несколько предложений о покупке футболиста «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова. Российский клуб отверг жирный оффер – немцы готовы были заплатить 20 миллионов евро.

По информации РБК Спорт, в клубе хотят подождать дальнейшего развития молодого футболиста и продать его в Европу подороже через несколько лет.

19-летний игрок – воспитанник «Краснодара».

В нынешнем сезоне у футболиста 6+3 в 18 матчах во всех турнирах.

Шапи не пошел по пути Игнатьева. Он расплакался после гола и едва не подарил «Краснодару» сказку

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