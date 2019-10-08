Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мечтает однажды сыграть за «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.

23-летнему полузащитнику импонирует стиль футбола, который ставит команде немецкий коуч.

«Дай бог, трансфер когда-нибудь совершится. Конечно, очень хотелось бы играть там. Если им понадобится полузащитник в центр поля, я готов. Тем более Клопп – один из моих любимых тренеров. Играть в Англии – мечта. Я в восторге от стиля игры команд. Там пропагандируют мощный футбол. «Ливерпуль» боевитая команда с прессингом», – рассказал Баринов в программе «Футбол России».

Дмитрий в нынешнем сезоне провел 12 встреч в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.

В ЛЧ Баринова целиком отбегал два матча и забил один мяч.

Гвардиола или Клопп? Отгадай, кто отработал с клубом больше

Качай приложение Eurosport для iOS и Android