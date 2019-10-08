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Баринов рассказал, в каком топ-клубе мечтает сыграть
В команде Клоппа наконец-то появится топовый полузащитник.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов мечтает однажды сыграть за «Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа.
23-летнему полузащитнику импонирует стиль футбола, который ставит команде немецкий коуч.
«Дай бог, трансфер когда-нибудь совершится. Конечно, очень хотелось бы играть там. Если им понадобится полузащитник в центр поля, я готов. Тем более Клопп – один из моих любимых тренеров. Играть в Англии – мечта. Я в восторге от стиля игры команд. Там пропагандируют мощный футбол. «Ливерпуль» боевитая команда с прессингом», – рассказал Баринов в программе «Футбол России».
- Дмитрий в нынешнем сезоне провел 12 встреч в РПЛ, в которых забил один мяч и отдал один голевой пас.
- В ЛЧ Баринова целиком отбегал два матча и забил один мяч.
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