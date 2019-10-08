Московский «Спартак» может уже в пятницу обзавестись новым тренером – им должен стать Доменико Тедеско.

Во вторник (8 октября) тренер улетел в Германию для расторжения трудового договора с «Шальке», по которому он все еще получает зарплату. За время визита в Москву специалист провел встречи с представителями руководства клуба и ознакомился с инфраструктурой.

В четверг футболисты и тренерский штаб команды соберутся на базе клуба после небольшого перерыва, связанного с матчами сборных. Руководить занятием будет бывший помощник Олега Кононова Сергей Кузнецов, который, возможно, войдет в штаб нового тренера.

По информации «Спорт Экспресс», соглашение немца с красно-белыми будет рассчитано на 2 года и 9 месяцев, а зарплата составит 2 миллиона евро в год.

Bild уточняет, что Тедеско улетел в Германию без каких-либо обязательств перед «Спартаком», так что все еще может отказаться от сделки.

Доменико работал с «Шальке» два года, закончив первый сезон на второй строчке Бундеслиги.

Коуча уволили после серии из пяти поражений подряд.

«Спартак» зря берет Тедеско. В Германии только два топ-тренера, остальные – в кризисе

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