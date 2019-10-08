Квизы

Ровно год назад в российском футболе разгорелся важный скандал: игроки сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев стали фигурантами двух драк в центре Москвы и угодили в СИЗО. На протяжении следующих 12 месяцев Саша и Паша пережили небывалый экспириенс: получили реальные тюремные сроки, порубились в футбол с заключенными и вышли на свободу только в середине сентября.

Ниже – краткая фотохронология всех приключений Кокорина и Мамаева. Сегодня Милевский и Алиев от российского футбола отмечают 11-летие дружбы.

В настоящий момент Кокорин тренируется с «Зенитом», но не может выходить на поле. Заявить Александра для участия в матчах сине-бело-голубые смогут только зимой.

Клубы Кокорина и Мамаева – «Зенит» и «Ростов» – находятся во главе турнирной таблицы РПЛ с 26 очками. Также по 26 очков набрали «Локомотив» и «Краснодар».

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