Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, опубликовала фотографии со свадебной церемонии, которая прошла во вторник в Италии.

«Взяв за точку отсчета наших новых отношений первое июня 2019 года, я анализировала все, что с нами произошло девятнадцатью годами ранее – как изменились мы, наши чувства, отношение к жизни, друг к другу. Я благодарна судьбе за этот тяжелый отрезок моей внесемейной жизни, который позволил мне выйти из собственного тела и поменять точки зрения, помог вылупиться из яйца, в котором я долгие годы пряталась, не желая брать на себя ответственность, взрослеть.

За это время я избавилась от страхов, перестала слушать советы и зависеть от чужого мнения, подружила между собой своих субличностей, поймав идеальный баланс, научилась принимать решения самостоятельно, выстроила четкие личные границы, чем качественно изменила жизнь свою и жизнь моих близких. Я благодарна тем, кто был со мной рядом в непростой период моей жизни, тем, кто не давал оценок, не учил, как надо поступать, а просто верил в меня, заряжая жизненной энергией.

Я благодарна мужчине, который, стоя в стороне, терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого. Я не могла ему не поверить – он человек, у которого слова никогда не расходятся с делом», – написала Анна под свадебным снимком.

В прошлом сезоне Семак привел «Зенит» к золотым медалям чемпионата России.

Сейчас «Зенит» делит первую строчку с «Локомотивом», «Ростовом» и «Краснодаром», у команд по 26 очков.

Жена Семака написала, что они с Сергеем развелись и опять поженились. Коуч заявил, что это неправда

Качай приложение Eurosport для iOS или Android