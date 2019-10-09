«Я объявляю тебе войну». Бывшая жена Тимощука мстит за измену и развод

В 2007 году Анатолий Тимощук перешел из «Шахтера» в «Зенит» за 20 млн долларов. Трансфер был сверхрезонансным (говорили, что он политический – Украина и Россия как раз решали вопросы по газу), но Тимо быстро доказал, что прайс адекватен. Сначала он просто расчищал центр поля, а затем стал капитаном и поднимал над головой важнейшие трофеи в истории «Зенита». Вместе с Толей в Петербург переехала его жена Надежда. Они познакомились в маршрутке в 1996-м, поженились в 2000-м и смотрелись крайне гармонично.

Например, именно супруга Тимощука отвечала за его медийные активности. Надя рассказывала, как вычитывала контракт с «Зенитом», честно объясняла, зачем муж отправился в Россию («Тут сильнее чемпионат»), и признавалась, что видит его в большом европейском клубе. Параллельно она находила Анатолию стилистов, отбивалась от украинских фанатов (они не простили ухода из «Шахтера») и заранее остужала тех, кто говорил, что за 20 миллионов Тимо должен забивать в каждом матче. «А ничего, что он опорный полузащитник?» – вписывалась жена.

В Питере Анатолия и Надежду по умолчанию считали идеальной парой – тем удивительнее были новости, что летом 2014 года стартовал изнурительный бракоразводный процесс. Самое жуткое, что скандал продолжается до сих пор – бывшая жена Тимощука не собирается останавливаться.

Анатолий ТимощукFrom Official Website

«Многолетняя связь с гражданкой России»

До 2016 года практически никто не знал, что Надежда и Анатолий разошлись – разговоры ходили, но подтверждений не было. Все изменило откровенное интервью Нади, в котором она рассказала, что произошло в семье.

«Слишком заботилась, слишком любила, слишком верила, слишком ждала, слишком много отдавала. Для меня открылся другой Анатолий, другая сторона жизни, которую он скрывал в течение почти 10 лет. Одним из поводов иска о разводе стала его многолетняя связь с гражданкой России. Я устала от поверхностного, инфантильного и эгоистичного отношения Толика ко мне и к семье в целом», – жаловалась Надежда.

Тимощук молчал и молчит до сих пор, но связь с гражданкой России отрицать уже невозможно – их слишком часто видят вместе. Новая леди Анатолия – питерская светская львица Анастасия Климова, которая называет себя то журналисткой, то художником, то иллюстратором. Климова уверяет, что ее книги вышли тиражом 500 тысяч экземпляров, но даже пытливая «Фонтанка» не нашла признаков существования этой литературы.

Надежда Навроцкая (девичья фамилия экс-жены) вычислила, что Анатолий тесно общался с Анастасией еще с 2007 года – то есть с тех пор, как перешел в «Зенит». Климова якобы даже была устроена в клубе – у Нади сразу возникли подозрения, что мужа что-то связывает с этой женщиной. Правда, Тимо все отрицал. «Никакую Климову я не знаю, ты сошла с ума и хочешь меня прилепить к какой-то незнакомой женщине. Клянусь всем на свете, клянусь ее ребенком», – такую цитату Надежда приписывает бывшему мужу. Логики тут мало: если он не знал Климову, то откуда был в курсе, что у нее есть ребенок?

Анатолий ТимощукGetty Images

Чего добивается Навроцкая?

Судя по всему, сейчас у Надежды три миссии. Во-первых, разрушить идеальную репутацию Анатолия. Во-вторых, заставить его платить максимальную сумму алиментов. В-третьих, отобрать часть совместно нажитой недвижимости. С детьми все сложно: если верить Навроцкой, Анатолий вообще не стремится видеться с дочками (у них двойняшки), но периодически угрожает, что отберет их у матери.

Ниже – 10 самых жестких тезисов Надежды о бывшем муже. Часть она озвучила в интервью российским (например, «Советскому спорту») и украинским изданиям, часть – написала в фейсбуке.

1. Анатолий якобы хотел отдать дочек в школу для умственно отсталых. Девочки родились недоношенными, поэтому в дошкольном возрасте слегка не успевали за сверстниками. Затем, по версии Надежды, все наладилось, но Тимощук все равно добивался их определения в специализированную школу. «Девочки даже начали его стесняться. В школе, например, интересующимся их фамилией мальчишкам они рассказывают, что их папа не футболист, что они такого не знают, что он просто однофамилец», – призналась Навроцкая совсем недавно.

2. Переход Тимо из «Зенита» в «Баварию» якобы проворачивали Надежда и Виталий Юрченко, который помогал футболисту вести дела. Причем схема была странной: Навроцкая зашла к мюнхенцам через водителя одного из боссов, который и намекнул начальнику, что Анатолий не против оказаться в Германии. После этого запустились переговоры между «Баварией» и «Зенитом». Похоже на чушь, но Надежда говорит, что ей заплатили миллион евро комиссионных.

3. Бывшая жена Тимощука обвиняет футболиста в манипуляциях. «У нее мама лежачая, а жена за ней не ухаживает, поэтому она психически ненормальная», – эту реплику Анатолий якобы выдал на суде. У Надежды свой взгляд на ситуацию: «Мама в Луцке живет, а мне он не давал выехать из Германии. Вернее, детям. Ведь если бы они вернулись в Украину, то обратно в Германию их бы уже не выпустили без разрешения папы и суда. А где им там жить?»

4. Тимощук убеждал детей, что их мама – колдунья, из-за которой он сломал руку. В эту историю легко можно поверить, зная, что Анатолий всю карьеру носил под футболкой одну майку, капитанил с повязкой Лотара Маттеуса и вообще суеверен.

5. Анатолий посещал церковь и просил, чтобы бог вернул разум Надежде Навроцкой. Но за себя он тоже помолился. «Ставит Толик там четыре свечи: три маленькие и одну огромную. Чуть ли не метр длиной. Я спрашиваю: «А большая свеча кому?» Он ответил: «Это я себе», – поведала Надежда.

6. Еще в начале процесса Тимощук написал жене смс: «Я объявляю тебе войну». «Толик меня просто уничтожит, как обещал. Разорит полностью, а потом еще и детей», – жаловалась Навроцкая.

7. По версии экс-жены, тренер «Зенита» уже подкупил украинских судей и приготовился обрабатывать российских. Процесс идет в трех странах (еще Германия) – бывший футболист уже спустил на него миллионы евро, но не унимается.

8. Навроцкая в отчаянии, что экс-муж не хочет даже торговаться. «За все эти годы тяжб Толик так ни разу и не сказал: «Надя, готов дать тебе не 50 процентов, а 10». Это был бы хоть какой-то диалог, но... Все предложения моих адвокатов о переговорах игнорируются», – заявила Навроцкая. Тимощук так и не отреагировал.

9. В 2018 году с аккаунта Анатолия в LinkedIn разлетались сообщения странного содержания: Тимо намекал, что знает какую-то инсайдерскую информацию. «Тимощук спалил обвал росийских бирж», – так бывшая жена отрецензировала его послания. При этом она утверждает, что взлома не было. «Я поспешу всех заверить, что рассылку делал лично Толик. Он единственный человек в мире, которого я знаю, кто не ставит знаков препинания принципиально. Поэтому даже знак вопроса в конце длинной несуразицы – это уже подвиг!» – написала Надежда.

Анатолий ТимощукImago

10. Один из самых сильных ударов – по патриотическим чувствам Тимо. «Он звонил мне, говорил, что вся украинская сборная поедет к солдатам. Говорит: «А я не хочу». Я спрашиваю, ты что, сдурел? Он же тогда сказал: «Ну, возможно, эта война несправедлива, возможно, там с обеих сторон есть куча всяких вещей», – легко представить, какой эффект вызвала эта цитата на Украине. Кроме того, Надежда заметила, что на 9 мая 2017 года Тимо вознес цветы, перевязанные георгиевской ленточкой. На Украине этот символ, мягко говоря, не приветствуется, и Анатолия тут же предложили лишить всех орденов и даже звания мастера спорта. Мощный выстрел по репутации – браво, Надежда.

Что происходит сейчас?

Суды продолжаются в вялотекущем режиме. Навроцкая не сомневается, что бывший муж специально все затягивает, хотя ему уже запретили сделки с недвижимостью, в том числе с собственными элитными квартирами. Параллельно Навроцкая атакует Анатолия в фейсбуке. Недавно она троллила его обложкой журнала с разведенными футболистами (подпись: «Толик, догоняй!»), а месяц назад издевалась над тренерской карьерой.

«Шевченко – главный тренер сборной Украины, Ребров – главный тренер клубов, которые приводил к чемпионству. Радимов, Клозе, Демикелис – все эти ребята руководят молодежными командами. Толик является самым титулованным игроком в истории украинского футбола, но ходит в подмастерьях каким-то 10-м тренером Семака. Либо ждет своего шанса в случае его увольнения. Карму никто не отменял», – злорадствует Надежда. При этом известно, что Анатолий – ближайший помощник при Сергее Богдановиче. Здесь у Навроцкой не совсем корректная информация.

Похоже, эта женщина никогда не уступит Тимощуку и будет до последнего выбивать из него кэш и недвижимость. Вопрос лишь в том, когда Анатолию надоест летать в Германию, судиться с бывшей женой и читать интервью, в котором его выставляют дьяволом и безумцем. Со стороны кажется, что самый простой выход – найти компромисс по алиментам, заключить мировое соглашение и навсегда забыть об отношениях с бывшей женой.

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