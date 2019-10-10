Дортмундская «Боруссия» заинтересована в подписании нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Сообщается, что лично спортдир клуба Михаэль Цорк выступает за покупку россиянина. По информации RUHR24, скауты немецкой команды присутствовали на матче самарцев против «Сочи», в котором игрок забил оба гола.

В текущем розыгрыше РПЛ страйкер вколотил 10 мячей и отдал 3 ассиста за 12 матчей. Игрок делит лидерство в списке бомбардиров с коллегой из «Ростова» Эльдором Шомуродовым.

Соболев получил вызов в сборную на матчи отбора к Евро-2020 против Шотландии и Кипра.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «МЮ».

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