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Малком прооперирован и не выйдет на поле в этом году
Загадочное повреждение бразильца оказалось очень серьезным.
Вингер «Зенита» успешно прооперирован и будет восстанавливаться как минимум до зимнего перерыва.
Как сообщает официальный сайт клуба, решение о необходимости хирургического вмешательства было принято после консультаций с профильными европейскими специалистами. Операция прошла в Финляндии, теперь игрок возвращается в Санкт-Петербург на лечение.
- Малком перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.
- Футболист сыграл 64 минуты в двух матчах за новый клуб.
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