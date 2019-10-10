Вингер «Зенита» успешно прооперирован и будет восстанавливаться как минимум до зимнего перерыва.

Как сообщает официальный сайт клуба, решение о необходимости хирургического вмешательства было принято после консультаций с профильными европейскими специалистами. Операция прошла в Финляндии, теперь игрок возвращается в Санкт-Петербург на лечение.

Малком перешел в «Зенит» за 40 миллионов евро.

Футболист сыграл 64 минуты в двух матчах за новый клуб.

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