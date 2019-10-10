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Малком прооперирован и выбыл до весны. Что известно о травме новичка РПЛ за 40 млн евро
К лечению бразильца, похоже, есть вопросы.
Самый дорогой футболист летнего трансферного окна в России Малком провел за «Зенит» всего 1,5 матча. Уже в игре пятого тура РПЛ против «Динамо» бразильский полузащитник получил травму. Изначально она не казалась серьезной, но точную информацию о повреждении практически засекретили на два месяца, пока футболиста не положили на операцию.
Краткая хронология истории с травмой
10 августа. В игре с «Динамо» Малком вышел в перерыве вместо травмированного Себастьяна Дриусси, но попал под жесткий стык с Артуром Юсуповым. Игрок московского клуба получил вторую желтую карточку, а бразилец травмировал бедро. Точный диагноз в клубе не называли, что странно – ясность по Себастьяну (травма икроножной мышцы) наступила практически сразу.
15 августа. Перед матчем следующего тура с «Ахматом» главный тренер питерцев Сергей Семак рассказал о травме Малкома: «Ситуация с ним неясна, участие Малкома в матче под вопросом».
17 августа. «Зенит» официально объявляет, что Дриусси и Малком пропустят три-четыре недели и не сыграют в конце месяца со «Спартаком».
18 августа. Появляется информация, что бразилец пропустит не три-четыре, а шесть недель.
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30 августа. Дриусси накануне матча со «Спартаком» тренировался в общей группе, Малком – индивидуально.
20 сентября. Малком вызван в олимпийскую сборную Бразилии на матчи с Венесуэлой и Японией в середине октября.
2 октября. Тренер сборной заявляет, что Малком опять травмировался.
3 октября. Дзюба заявляет, что восстановление футболиста – это «тайна, покрытая мраком», а Геннадий Орлов усиливает эффект от слов форварда: «Малком нездоров и еще не тренируется с командой. Какая именно травма, об этом никто не говорит, табу».
Первым о характере травмы рассказал сам Малком
Бразильский футболист хотя бы немного внес ясность 4 октября: «Мне очень хочется сыграть в Лиге чемпионов в футболке «Зенита», но сперва я должен полностью восстановиться. Пусть наши болельщики не беспокоятся – этот процесс пройдет очень быстро, и я как можно скорее вернусь на поле, чтобы приносить им радость.
У меня деликатная травма – болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Поэтому приходится много заниматься в тренажерном зале, делать кучу упражнений на растяжку, чтобы укрепить мышцы».
Но уже спустя несколько дней, 10 октября, Малком оказался на операционном столе. Тогда же наконец стал известен диагноз – повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. До весенней части чемпионата России полузащитника на поле мы не увидим.
«Если говорить простым языком – это повреждение сухожилия, которое играет ключевую роль в двигательной функции левой ноги. Процесс восстановления был очень тщательно подготовлен, но, к сожалению, пока Малкому нельзя вернуться в строй. Хотя он очень хочет этого. Это довольно редкая травма. Если ее усугубить, можно поставить под серьезную угрозу спортивную карьеру», – рассказал гендиректор «Зенита» Александр Медведев еще до операции.
По информации «СДЗД» изначально травма не считалась серьезной, поэтому в клубе надеялись обойтись без операции. Однако поскольку положительной динамики восстановления не было, то решили провести врачебное вмешательство.
Травму Малкома прокомментировал бывший врач «Спартака» и сборной России Юрий Васильков: «Проблема в том, что там плохое кровоснабжение. Лечение занимает где-то 2–2,5 месяца. Очень кропотливое. Это и физиотерапевтические процедуры, и лечебный массаж, и электростимуляция. Если форсировать восстановление, может быстро произойти рецидив».
Вполне вероятно, что именно это и произошло с Малкомом – к восстановительной программе очевидно есть вопросы, раз дело дошло до хирургического вмешательства. Возможно, план реабилитации из клиники в Барселоне, где проходил лечение Малком, просто не соотносился с методикой, которую в итоге реализовывали врачи «Зенита».
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