Фанаты «Спартака» с почестями встретили команду, которая выиграла молодежный ЧР для людей с ДЦП

Болельщики «Спартака» встретили на вокзале инклюзивную команду, которая выиграла первенство России для детей и молодежи с заболеванием ДЦП в возрасте от 14 до 22 лет, а также Кубок губернатора Ленинградской области.

Фанаты собрались возле прибывшего в Москву поезда и зарядили: «Чемпионы, чемпионы, оле-оле-оле!»

Чемпионат России для футболистов с особенностями состоялся в Тихвине (Ленинградская область).

Помимо «Спартака», в турнире участвовали пять команд из Санкт-Петербурга, Ленобласти, Московской области, Ижевска и республики Татарстан.

Болельщики уничтожили Кононова и Глушакова. Фанатам «Спартака» обязательно надо кого-то ненавидеть

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