Президент России Владимир Путин одобрил идею создания фонда для финансирования футбольных клубов, которую предложил глава Нижегородской области Глеб Никитин.

«Это значит, что все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут направлять деньги в фонд, а оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. Я думаю, что такой колхоз был бы гораздо более справедливым, чем то, что мы видим сегодня. Соревнования кошельков происходят», – приводит слова Путина RNS.

По замыслу Никитина средства из фонда расходовались бы с участием РФС и других спортивных федераций.

10 октября Путин выступил на форуме «Россия – спортивная держава» в Нижнем Новгороде.

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