Кандидат в президенты «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби пообещал в случае назначения на пост приобрести нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.

По информации Fotospor, у функционера есть связи в России, которые он готов задействовать для покупки 22-летнего форварда. Сообщается, что Чеби давно восхищается игрой Соболева и уже уладил некоторые детали возможного перехода.

Ранее сообщалась об интересе к Соболеву со стороны «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и дортмундской «Боруссии».

Статистика Александра в чемпионате России-2019/20 – 10 мячей в 12 турах.

Журналист RUHR24 – о возможном трансфере Соболева в Дортмунд: «Он может пойти по пути Левандовского»

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