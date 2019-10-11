Эмануэль Маммана перешел в «Зенит» за 16 млн евро в качестве второго по стоимости защитника в истории клуба – больше петербуржцы заплатили только за Бруну Алвеша (22 млн). Но покупка перспективного аргентинца обернулась катастрофой – за полтора года Маммана уже второй раз порвал крестообразную связку на одном и том же левом колене.

Маммана сыграл всего 8 матчей в РПЛ за 1,5 года

Аргентинец приехал из «Лиона» в «Зенит» в 2017 году в статусе восходящей звезды. Трансфер считался одним из лучших при Роберто Манчини, ведь за защитником следила даже «Барселона». Более того, по слухам, скауты каталонцев приезжали в Питер на просмотр футболиста. Эмануэль стал ключевым игроком обороны «Зенита» и вполне мог войти в заявку сборной Аргентины на ЧМ в России (всего у него три игры за национальную команду + стабильное появление в заявке), но в марте 2018-го Маммана порвал кресты и выбыл на полгода.

«Я всего лишь прыгнул за мячом, как делал тысячи раз до этого, плохо приземлился – и все. Когда упал, сразу понял – с коленом все очень плохо. Услышал хруст, несколько минут боль была дикая, я такой никогда в жизни не чувствовал. Поскольку не понимал, что именно повредил, старался думать, что все обойдется. Но потом узнал диагноз, и стало ясно, что вылетел надолго», – рассказывал футболист.

Emanuel Mammana (Zenit Saint Petersburg)Getty Images

После этого Маммана безуспешно пытался набрать форму и вернуться в стартовый состав – в весенней части чемпионата России-2018/19 его выпустили на поле с первых минут лишь в майской игре с «Ростовом», когда чемпионство уже было добыто. В новом сезоне защитник отыграл полный матч Кубка с «Енисеем», а следом вышел в старте на матч РПЛ против «Урала», но всего на 12 минут. Неудачный стык с Павлом Погребняком – и моментальная замена.

Визуально казалось, что травма не такая серьезная – сам игрок даже показывал, что готов вернуться на поле. Но уже после матча Сергей Семак констатировал: «Ориентируясь на слова доктора после игры, могу сказать, что все очень плохо. Посмотрим насколько». Частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена – теперь Маммана пропустит вплоть до восьми месяцев. Конкретные сроки покажет углубленное обследование.

За последнее время в «Зените» было уже несколько рецидивов

Проблема с повторной травмой Мамманы – не единственная в команде. Откровенно странная ситуация с повреждением бедра Малкома – изначально футболист выбыл в августе на три-четыре недели, после попал в заявку олимпийской сборной Бразилии, а потом оказался на операционном столе и вернется на поле только весной. Проблемы после восстановления от разрыва крестов были и у Александра Кокорина, которые усугубились на фоне нахождения в СИЗО.

Есть ли связь между этими травмами, выполнялись ли в команде все рекомендации из клиник, где футболисты проходили обследования – доподлинно могут знать только в самом клубе. Два из трех тренеров – Иван Карминати и Андреа Сканавино – остались в команде еще со времен Роберто Манчини, Мария Бурова – перешла вместе с Сергеем Семаком из «Уфы», а до этого работала в «Локомотиве».

Защитник «Зенита» Эмануэль МамманаGetty Images

«Это очень хороший специалист, и это очень важный процесс для «Зенита». Помните череду травм? Кокорин и Маммана еще только лечатся. Врач-реабилитолог – это и упреждение травм, и восстановление после травм. Это замечательная блондинка, с которой я знаком. Несколько раз ездил в Уфу, видел ее, и к ней с огромным уважением относятся футболисты», – говорил о Буровой Геннадий Орлов.

Но постоянные проблемы с восстановлением топ-футболистов провоцируют вопросы о правильности подходов медиков и тренеров по физподготовке.

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