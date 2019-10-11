Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал, как попал в немецкую полицию, когда выступал за «Штутгарт».

«Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на нее с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально. Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом. Приехала полиция, начала фотографировать мои кулаки.

Я только приехал в Германию. Мне кажется, руководство клуба с ума сошло, подумало: «Кого мы взяли?» В итоге велосипедист захотел 200 тысяч евро за моральный ущерб. Но адвокат сработал отлично, я лишь перечислил 2 тысячи евро в детский дом. Хорошо, что вокруг было много свидетелей, которые видели, как человек на бешеной скорости врезался в мою жену.

Общественность была на моей стороне, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях. За это очень жестоко наказывают», – цитирует 35-летнего Погребняка официальный сайт «Урала».

Павел выступал за «Штутгарт» с 2009 года по 2012-й. Он стал игроком «Урала» в 2018-м.

После 12 туров РПЛ «Урал» идет на девятом месте, отставая на 12 очков от четверки лидеров.

Погребняк был слабее Дзюбы, но уехал в Англию. Павел – самый целеустремленный русский форвард

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