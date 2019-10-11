Роман Орещук отправлен в отставку с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам московского «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Данное решение было принято на заседании совета директоров «Динамо», которое состоялось в пятницу. Также на заседании была утверждена отставка главного тренера команды Дмитрия Хохлова, об уходе которого было объявлено 5 октября после гостевого матча против «Оренбурга» (0:2).

Кроме того, в «Динамо» был создан новый совещательный орган – консультативный совет, в состав которого вошли представители государственных, спортивных и бизнес-структур, поддерживающие «Динамо», и ветераны клуба. «Задача совета – оказание всесторонней помощи ФК «Динамо». Председателем совета избран Сергей Степашин», – говорится в сообщении.

Ранее Орещука назначили на пост с испытательным сроком в 3 месяца. Летом Роман потратил на новых футболистов 35 млн евро (без учета отступных свободным агентам).

«Динамо» не побеждает в пяти матчах чемпионата России подряд. В турнирной таблице РПЛ бело-голубые занимают предпоследнее 15-е место, набрав 10 очков после 12 матчей.

В следующем матче московский клуб на домашнем поле сыграет с «Краснодаром», игра пройдет 20 октября.

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