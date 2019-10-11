Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров снялся в фильме «Перевод с немецкого», который выйдет на экраны в 2020 году перед годовщиной Великой Победы.

«Мне всегда нравились советские военные фильмы. И я всегда думал: классно было бы сыграть в фильме, попробовать себя в другой ипостаси. Я озвучил это как-то в разговоре своему менеджеру Елене Болотовой. Это не была задача, просто мы разговорились, и я сказал, что было бы классно, когда-нибудь, когда будет свободное время, оказаться внутри съемочного процесса. Через две недели звонок: есть роль. Я даже не поверил сначала.

Правда потом мне еще предстояло пройти кастинг на роль милиционера. Когда готовился к съемкам, вспоминал любимые фильмы: «Место встречи изменить нельзя» и «Ликвидацию». Роль в фильме «Перевод с немецкого» у меня небольшая, но для старта то, что нужно», – рассказал Комбаров «Комсомольской правде».

Комбаров стал игроком «Крыльев» летом нынешнего года. Ранее Дмитрий девять лет выступал за московский «Спартак».

В чемпионате России-2019/20 Комбаров провел 11 матчей и не отметился результативными действиями.

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