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Селюк: «Геркус обокрал «Локомотив». Им должен заниматься Следственный комитет»
Жесткое мнение от известного агента.
Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус должен понести ответственность, так как нанес клубу финансовый урон.
«Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься Следственный комитет.
А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо поработали с бюджетом клуба, поставили везде своих людей», – цитирует Селюка «Советский спорт».
- При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.
- До «Локомотива» Геркус работал в «Зените» на должностях заместителя генерального директора по экономике и финансам и заместителя по стратегическому развитию.
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