Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус должен понести ответственность, так как нанес клубу финансовый урон.

«Геркус в свое время практически обокрал «Локомотив». Сейчас клуб не хочет отдавать дело в прокуратуру, но по большому счету Геркусом, выдающимся знатоком футбола, должен заниматься Следственный комитет.

А почему нет? В Бельгии генерального директора «Андерлехта» посадили – и это нормально, так надо поступать с людьми, которые хорошо поработали с бюджетом клуба, поставили везде своих людей», – цитирует Селюка «Советский спорт».

При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

До «Локомотива» Геркус работал в «Зените» на должностях заместителя генерального директора по экономике и финансам и заместителя по стратегическому развитию.

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