Адвокат Эльмира Мусаева осталась недовольна решением суда по делу защитника «Сочи» Ивана Новосельцева и бывшей баскетболистки сборной России Екатерины Кейру.

«Скандальные футболисты! Как показывает практика, наши футболисты активнее ведут защиту в суде, чем на игровом поле. Но это не мешает им зарабатывать миллионы в месяц.

Мировым судьей Таганского района г. Москвы Агавердиевой И.М. вынесено решение о взыскании с Новосельцева Ивана алиментов на содержание жены Новосельцевой Катерины в размере 20 000 рублей, при доходе Ивана в 7 миллионов рублей в месяц.

Наверное, судья опечаталась. Ну или не знаю, лунное затмение? Ретроградный Меркурий? Как понимать это решение? Сказать, что оно незаконное, – ничего не сказать. Иван своим авторитарным решением посадил Катерину дома, привлек ее в продвижение своей собственной карьеры. И вместо 1 миллиона в месяц она должна получать 20 тысяч рублей? Разве Иван вправе так поступать с Катериной?» – написала Мусаева в инстаграме.

В апреле Кейру обвинила Новосельцева в том, что он долго не выходил с ней на связь (Екатерина в этот момент была в положении) и параллельно переписал общую недвижимость на свою мать.

Новосельцев перешел в «Сочи» летом нынешнего года. Ранее правами на защитника владел санкт-петербургский «Зенит».

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