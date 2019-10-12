«Химик-Арсенал» сыграл вничью с «Сатурном» в матче 13-го тура второго дивизиона группы «Центр» ПФЛ – 2:2.

Уже на первой минуте матча нападающий «Химика» Роман Изотов удивительным образом не попал в пустые ворота после ошибки голкипера. Забить в такой ситуации было легче, чем не забить, но Изотов максимально постарался и воскресил в нашей памяти знаменитый фейл Никиты Баженова.

В турнирной таблице зоны «Центр» «Химик» занимает четвертую строчку, «Сатурн» – седьмую.

В турнире участвуют 14 команд, лучшая из которых выиграет путевку в ФНЛ.

Экс-владелец «Сатурна», обвиняемый в убийстве: «Пусть лучше расстреляют. Зона – билет в один конец»

Качай приложение Eurosport для iOS или Android