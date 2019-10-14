Журналист Eurosport Germany Флориан Богнер рассказал Eurosport.ru о сильных сторонах Доменико Тедеско, который возглавил «Спартак», а также о причинах его увольнения из «Шальке».

– Почему у Доменико не получилось в «Шальке»?

– Он хотел за слишком короткое время изменить слишком много вещей. Расставание с Хёведесем, Ферманом и Налдо не было таким уж умным, к тому же ему так и не купили нужных игроков. Он хотел превратить команду, ориентированную прежде всего на результат, в команду с доминирующим стилем игры – они просто были неспособны на это (в том числе из-за большего количества матчей в Лиге Чемпионов). В конце концов, второе место в сезоне-2016/17 было немного обманчивым – «Шальке» не был настолько хорош, и Тедеско пришлось непросто.

Бенедикт Хёведес, Доменико Тедеско (Шальке)Getty Images

– Насколько у Тедеско получится работать с коллективом, находить подход к игрокам в чужой стране?

– Он очень организован, очень решителен и очень амбициозен, поэтому у него не должно быть больших проблем с этим. Он имел хороший контакт с раздевалкой и болельщиками в первый год в «Шальке».

Его ДНК – атакующий стиль, он любит играть с тремя защитниками, но у него есть большое количество схем, так что будет адаптироваться к тем условиям, которые возникнут.

– «Спартак» – самый критикуемый клуб в России с сумасшедшими болельщиками и жестким прессингом. Может ли Доменико быть достаточно жестким?

– Болельщики «Шальке» тоже очень страстные, но Доменико нашел к ним подход. «Шальке» закалил его. Это очень сложная среда для тренера, возможно, вторая по жесткости в Германии после «Баварии», даже в Дортмунде не так. Правда, я не знаю о его навыках английского языка и о том, как он сможет адаптироваться в чужой стране.

Фанаты «Спартака»Getty Images

Экс-тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков, который почти 10 лет играл в Германии, считает, что судить о «Спартаке» Тедеско можно будет только после зимней паузы.

«Тедеско неплохо работал во второй Бундеслиге, был успешный сезон в «Шальке», но потом возникли определенные проблемы. Всего этого недостаточно, чтобы говорить о том, что у Доменико есть опыт для работы в клубе, который претендует на самые высокие места в чемпионате России и успешное выступление в еврокубках. В ближайшее время вряд ли мы увидим футбол Тедеско, о нем можно будет судить после зимней паузы и подготовительного периода.

Тяжело ответить, подходят ли под стиль Тедеско игроки в «Спартаке». У него было не так много времени, чтобы изучить команду. Для этого тоже нужно время. То видео, которое он смотрел – 2-3 игры, не больше – вряд ли по ним он может сделать выводы, потому что «Спартак» их провел неубедительно.

Доменико Тедеско, «Шальке 04»Getty Images

Он молодой тренер, хорошо сочетающий дисциплину и в то же время свободу действий для игроков. Но у нас футбол специфический, те громкие имена, которые работали в нашем футболе и непосредственно в «Спартаке», не проявили себя здесь. В любом случае парень перспективный, не зря ему доверили «Шальке».

А вот ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд не видит плюсов в приходе Тедеско.

«Не знаю, как его охарактеризовать. Смотрю на его футбольную биографию – ну да, работал в «Шальке», слонялся по Бундеслиге. Кстати, почему он не востребован там в Германии? Тоже загадка. Получается, «Спартак» подбирает все, что плохо лежит, что ли?

Я против этой кандидатуры. Мы с ветеранами команды поговорили и пришли к выводу: люди, которые работают в «Спартаке» у господина Федуна – им просто пофигу. Обычно человека приглашают за какие-то заслуги. Тедеско – абсолютно непонятная фигура.

Доменико Тедеско (Шальке)Imago

Когда человек приходит в нынешний «Спартак», иностранец или отечественный тренер, прежде чем принять команду, он смотрит на состав. Ведь Кононов – хороший мужик, хороший тренер, интеллигентный – погорел именно на этом. Вот сейчас приходит немец. Что ему надо делать? Конечно же менять половину состава, даже больше. Те игроки, которые сейчас находятся на контрактах в «Спартаке» – их нужно гнать в шею оттуда. Они просто неконкурентоспособны. Если Федун дает ему карт-бланш – деньги, 2-3 года на строительство команды – то это одно. Если в случае ошибки ему дадут пинка, как давали многим до этого, даже Каррере, то это другой разговор».

Тедеско никогда не тренировал команду за пределами Германии.

Тренер подпишет с клубом контракт на 2 года и 9 месяцев. Зарплата составит 2 миллиона евро в год.

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