Ветеран «Спартака» Валерий Рейнгольд в разговоре с корреспондентом Eurosport.ru Александром Петровым раскритиковал выбор Доменико Тедеско в качестве нового тренера красно-белых и выразил недовольство всей политикой клуба.

«Смотрю на его футбольную биографию – ну да, работал в «Шальке», слонялся по Бундеслиге. Кстати, почему он не востребован там, в Германии? Тоже загадка. Получается, «Спартак» подбирает все, что плохо лежит, что ли? Я против этой кандидатуры. Мы с ветеранами команды поговорили и пришли к выводу: люди, которые работают в «Спартаке» у господина Федуна – им просто пофигу. Обычно человека приглашают за какие-то заслуги. Тедеско – абсолютно непонятная фигура.

Когда человек приходит в нынешний «Спартак», иностранец или отечественный тренер – прежде чем принять команду, он смотрит на состав. Ведь Кононов – хороший мужик, хороший тренер, интеллигентный – погорел именно на этом. Вот сейчас приходит немец. Что ему надо делать? Конечно же менять половину состава, даже больше. Те игроки, которые сейчас находятся на контрактах в «Спартаке» – их нужно гнать в шею оттуда.

Эти люди не имеют права играть в футбол в такой команде, как «Спартак»! Я немного пожил на этом свете и вижу, кто может профессионально выполнять работу, а кто нет. Это же удивительно – тот состав, которая выиграла чемпионат – Федун всех разогнал вместе с тренером. Набрал новых. То есть те 11 чемпионов вместе с тренером – валите, а вот этот ширпотреб мы возьмем.

Спартак, Массимо КаррераEurosport

Кого вы взяли? Вы что Зе Луиша поменяли на Понсе? Рядом ведь не стоял. Так к тому составу, который привел «Спартак» к чемпионству, не отнеслась бы ни одна более-менее профессиональная команда. И когда господин Цорн приводит своих блатных футболистов, а Кононов не знает, умеет ли он по мячу ударить – о каком футболе идет речь?

«Спартак» сейчас в зоне переходных матчей – там и будет, потому что играть некем. Неужели Федун не понимает, что он творит? Чтобы Тедеско сделать новую команду, ему нужно старую разогнать. А кому они нужны? «Спартак» Тиля взял, кажется, за 12 миллионов, а он стоит 1 рубль 20 коп.

Я человек независимый. Но у меня душа болит за клуб, где я вырос. Как играет «Спартак» в последних играх – это ужас. Мы окажемся в первом дивизионе. Люди в руководстве, которые думают, что понимают в футболе, загонят команду в такое болото, что ни один бульдозер не вытащит. Команду надо спасать. Но спасать никто не собирается».

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