Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил на пресс-конференции, что в скором времени желает выучить русский язык.

«Я учу охотно новые языки, но те языки, которые я знаю, с русским ничего не имеют общего. У меня есть желание учить русский, мне это нравится. Когда-нибудь я смогу что-нибудь сказать на русском», – заявил Тедеско журналистам.

14 октября Тедеско был назначен главным тренером московского «Спартака».

Немецкий специалист сменил Сергея Кузнецова, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова 29 сентября.

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