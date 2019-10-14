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Тедеско: «Есть желание выучить русский язык»

Тедеско: «Есть желание выучить русский язык»
Р-Спорт

1 час назад

Лучше всего учить язык по цитатам Александра Григоряна и Игоря Гамулы.

Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско заявил на пресс-конференции, что в скором времени желает выучить русский язык.

«Я учу охотно новые языки, но те языки, которые я знаю, с русским ничего не имеют общего. У меня есть желание учить русский, мне это нравится. Когда-нибудь я смогу что-нибудь сказать на русском», – заявил Тедеско журналистам.

  • 14 октября Тедеско был назначен главным тренером московского «Спартака».
  • Немецкий специалист сменил Сергея Кузнецова, который исполнял обязанности главного тренера после отставки Олега Кононова 29 сентября.

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