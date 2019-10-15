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Баста купил ростовский СКА за 10 миллионов рублей
Через годик, через два СКА будет в Кубке УЕФА.
СКА объявил, что певец Баста купил ростовскую команду.
«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Это большой социальный проект», – сказал Баста.
Музыкант оплатил долги СКА, вложил 10 миллионов рублей собственных денег. С подачи Басты спонсорами клуба стали дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.
- СКА выступает в ПФЛ – третьей лиге чемпионата России.
- В сентябре Баста выпустил трек о команде, все средства от продажи которой идут в пользу детской школы СКА.
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