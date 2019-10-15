Баста купил ростовский СКА за 10 миллионов рублей

СКА объявил, что певец Баста купил ростовскую команду.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб существование и игру в следующем сезоне. Мы изучили вопрос, начали активный поиск реальных спонсоров и нашли их. Теперь наша цель – перезагрузка, грамотная селекция и воспитание собственных игроков. Это большой социальный проект», – сказал Баста.

Музыкант оплатил долги СКА, вложил 10 миллионов рублей собственных денег. С подачи Басты спонсорами клуба стали дочерняя компания «Ростеха» «РТ-Капитал» и правительство Ростовской области.

СКА выступает в ПФЛ – третьей лиге чемпионата России.

В сентябре Баста выпустил трек о команде, все средства от продажи которой идут в пользу детской школы СКА.

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