«Спартак» подписал контракт с бывшим тренером «Шальке» Доменико Тедеско, и это расстроило многих. В том числе, писателя, телеведущего, журналиста и главреда Esquire Russia Сергея Минаева.

«Я от спортивной журналистики и мира футбола стал достаточно далек, а вот в море пиара как то еще ковыряюсь. Ну, скажем, джинсу от новости или аналитики отличить смогу. Мне, как болельщику «Спартака», унизительно и обидно читать вот такое заказное дерьмо, а еще более унизительно чувствовать как тебя пытаются развести, выдавая решение, продиктованное кумовством, за рекрутинг супер тренера.

У Тедеско невероятные достижение в «Эрцебирге». Где? Вы серьезно? Удивительный прошлогодний результат с «Шальке» и падение в этом сезоне, с финальной точкой 0:7 от «Манчестер Сити». Хороший тренер. *********** [Восхитительный] просто. Редкая удача. Николай Петрович Старостин на вас с небес смотрит и говорит «Что ж вы творите то, бестолочи?», – написал Минаев в фейсбуке.

Дерьмом журналист назвал публикацию «Спорт-Экспресса».

Тедеско подписал контракт с красно-белыми до 2021 года с зарплатой в 1,5 млн евро в год, которая может вырасти до 2 млн за счет бонусов.

Фото – фейсбук Сергея Минаева.

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