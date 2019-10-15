Глава «Спартака» Леонид Федун рассчитывает выиграть большой титул в ближайшие три года и покинуть клуб.

«Когда занимаешься «Спартаком» уже 20 лет, надежд нет. Есть только осознание того, что следующий матч должен быть выигран. Вот и все.

На этот сезон главное сделать работоспособной команду, которая сможет потом бороться за титул. У меня задача к 2022 году выиграть чемпионат. Либо Кубок России. Я же это объявил. А дальше в 2023 году я слагаю полномочия. Это мое решение, которое не будет изменено», – сказал Федун «КП».

Федун купил контрольный пакет «Спартака» в 2003 году.

За 16 лет красно-белые лишь раз стали чемпионами страны.

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