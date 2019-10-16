Арбитражный суд Москвы арестовал 100% акций сети поликлиник «Медис», которой владеет Евгений Гинер.

РБК пишет, что эта сеть изначально принадлежала «Росгосстраху», когда им владел Данил Хачатуров. Но затем Хачатуров передал сеть во владение Гинера. Иск подал сменивший собственника «Росгосстрах» и потребовал лишить компанию Гинера прав на 100% акций сети клиник «Медис».

В итоге суд запретил ФНС вносить любые изменения в Единый госреестр юридических лиц, касающиеся акций «Медис». Еще суд запретил отчуждать, обременять или передавать в доверительное управление акции, а также заключать с ними любые сделки.

Стоимость сети клиник «Медис» оценивается в 1 миллиард рублей.

Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году.

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