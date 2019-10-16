Агент нападающего «Ростова» Элдора Шомуродова Кахор Муминов рассказал о возможном отъезде клиента в Европу уже зимой.

«При переходе в «Ростов» на Transfermarkt указана цена 750 тысяч евро. Это не верно: «Ростов» заплатил за него в разы меньше. Сейчас он лучший бомбардир, недавно продлил контракт, поэтому на сегодня оценка должна быть другой. А вообще цена игрока – это столько, сколько за него предлагают.

«Штутгарт» предлагал в районе 10 млн евро. ЦСКА тоже делал сопоставимое предложение. Здесь право решать оставляли за «Ростовом». Договорились зимой вернуться к вопросу, у нас уже есть предложение с похожими цифрами.

Но вижу, что «Ростову» будет сложно пойти на продажу зимой, здесь их позиция понятна. Сейчас был в Узбекистане, поговорил с Элдором и его семьей. Летом будем настаивать на переходе, если клуб получит справедливое предложение из одной из топ-лиг, ведь именно об этом мы и договаривались с «Ростовом», когда подписывали Шомуродова», – сказал Муминов в интервью Sports.ru.

Transfermarkt оценивает Шомуродова в 2,5 млн евро.

24-летний Элдор забил 10 голов в 12 матчах РПЛ-2019/20 и делит первое место в списке лучших бомбардиров сезона с Александром Соболевым из «Крыльев Советов».

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