Новый главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско дал большое интервью «Чемпионату». Ниже – главные тезисы 34-летнего немецкого специалиста.

О том, почему не пользуется твиттером, фейсбуком и инстаграмом

Мне не нравится. Это не так важно для меня. Если я работаю, то работаю. Если у меня свободное время, то я провожу его с семьей или друзьями. Мне не нужны соцсети. Меня не волнуют лайки и дизлайки. Люди могут спрашивать про войну в Афганистане или политическую обстановку в России или Италии. Есть люди, которые хотят высказаться по каждому поводу. Я не такой. Конечно, я думаю о многих ситуациях, но не хочу делать публичные комментарии по каждой теме.

О стиле, в котором будет играть «Спартак»

У меня есть понимание, чего я хочу. Важно, насколько это удастся адаптировать под состав. Если игрокам комфортно в каждой ситуации, то я счастлив. У меня в голове несколько подходов. Мы можем играть на контратаках, за счет прессинга или контрпрессинга, во владение – в голове все это есть. Важно, какие у тебя футболисты. Что им нравится, что они умеют, благодаря чему мы забиваем – вот что важно.

Доменико ТедескоGetty Images

О том, почему пришел в «Спартак»

Важно, как ты чувствуешь клуб. Если тебя зовет такая команда, как «Спартак», то ты будешь о ней думать. Как следует думать. Клуб с большими традициями. С большим количеством болельщиков. Когда я был подростком, около 15-17 лет, видел матчи Лиги чемпионов. Для меня было очевидным, что мне стоит поехать в Москву и поговорить с мистером Федуном и Цорном. Плюс увидеть своими глазами город, культуру, людей.

О работе на заводе Mercedes

Мой отдел занимался тем, чтобы водителям было комфортно и в плане шума, и вибраций, и всего остального. Пришлось в какой-то момент выбирать между футболом и стабильной работой в Mercedes. Первый вариант казался рискованным. Сегодня ты здесь работаешь, а завтра тебя уже нет. Но если вы любите футбол, то пойдете на такой риск. Я – пошел.

Тедеско возглавил «Спартак» после отставки Олега Кононова. В данный момент красно-белые идут на 12-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Тедеско возглавлял «Шальке», лучшее достижение – второе место в Бундеслиге-2017/18.

«Шальке» закалил его. Это очень сложная среда». Немецкий журналист, Кирьяков и Рейнгольд – о Тедеско

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