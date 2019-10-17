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В Москве появится новый футбольный клуб под рабочим названием Moscow City
Уже в следующем году команда планирует выступить в ПФЛ.
В Москве появится новый профессиональный футбольный клуб – Moscow City.
Как сообщает РБК, сейчас клуб комплектует состав, чтобы к лету начать подготовку к новому сезону. Активное участие в создании команды принимает известный медиаменеджер Арам Габрелянов, создатель Life и Mash.
На управленческие позиции в Moscow City (название – рабочее) приглашены люди, имевшие отношение к созданию ФК «Арарат».
- Сейчас в РПЛ выступают четыре команды из Москвы: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».
- Лидирующую позицию в ФНЛ занимает московское «Торпедо».
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