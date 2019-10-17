В Москве появится новый профессиональный футбольный клуб – Moscow City.

Как сообщает РБК, сейчас клуб комплектует состав, чтобы к лету начать подготовку к новому сезону. Активное участие в создании команды принимает известный медиаменеджер Арам Габрелянов, создатель Life и Mash.

На управленческие позиции в Moscow City (название – рабочее) приглашены люди, имевшие отношение к созданию ФК «Арарат».

Сейчас в РПЛ выступают четыре команды из Москвы: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».

Лидирующую позицию в ФНЛ занимает московское «Торпедо».

Фанаты «Ротора» спели оскорбительный чант про Уткина. Ранее он назвал Волгоград городом гопников

Качай приложение Eurosport для iOS или Android