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В Москве появится новый футбольный клуб под рабочим названием Moscow City

В Москве появится новый футбольный клуб под рабочим названием Moscow City
Eurosport

7 мин. назад

Уже в следующем году команда планирует выступить в ПФЛ.

В Москве появится новый профессиональный футбольный клуб – Moscow City.

Как сообщает РБК, сейчас клуб комплектует состав, чтобы к лету начать подготовку к новому сезону. Активное участие в создании команды принимает известный медиаменеджер Арам Габрелянов, создатель Life и Mash.

На управленческие позиции в Moscow City (название – рабочее) приглашены люди, имевшие отношение к созданию ФК «Арарат».

  • Сейчас в РПЛ выступают четыре команды из Москвы: «Спартак», «Локомотив», ЦСКА и «Динамо».
  • Лидирующую позицию в ФНЛ занимает московское «Торпедо».

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