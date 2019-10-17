Тренер Валерий Непомнящий, работавший с Артемом Дзюбой в «Томи», рассказал корреспонденту Eurosport.ru Александру Петрову, что переход форварда из «Зенита» в «Интер» зимой не имеет смысла.

Ранее появилась информация, что Дзюба попал в шорт-лист «Интера».

– Я думаю, что будет абсолютно нерационально, непродуктивно и неразумно уезжать куда бы то ни было до окончания чемпионата Европы.

– Насколько вообще Серия А подойдет Дзюбе? Ранее его сватали в основном в клубы АПЛ.

– Здесь никогда невозможно угадать. Как попасть в свою команду, к своем тренеру, свой чемпионат – вопрос, на который нет твердого ответа. Надо, чтобы у него было внутреннее желание, стремление куда-то попасть. Я так понимаю, что он хочет попасть в английскую Премьер-лигу.

– Английский и итальянский чемпионаты сильно отличаются по стилю игры.

– Английский чемпионат остроатакующий, все команды там стремятся побеждать. Итальянский футбол более закрытый – там другие требования к нападающим, чем в Англии. Поэтому здесь есть сомнения. К тому же я думаю, что подобные вбросы в СМИ – это и работа агентов, и желание проверить, насколько переход реален.

Информацию об интересе «Интера» к Дзюбе опубликовало итальянское издание Il Giornale.

После травмы Алексиса Санчеса в распоряжении Антонио Конте осталось всего два нападающих – Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес.

По данным источника, кроме Артема Дзюбы «Интер» рассматривает покупку Оливье Жиру.

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