Защитник «Алании» Азамат Засеев рассказал о защитнике «Манчестер Сити» Александре Зинченко, с которым вместе играл в РПЛ за «Уфу».

«Саня не только мечтал о попадании в большой клуб, но и целенаправленно шел к этой цели. Зинченко – очень талантливый футболист, но что больше всего меня поражало, это его трудоспособность. Его спортивный директор даже штрафовал за то, что он тренировался больше, чем нужно. Саня устраивал себе дополнительную тренировку каждый день. Ему несколько раз сделали замечание, но он не слушался. Тогда его начали штрафовать, на что он ответил: «Окей, я буду платить штраф, но все равно буду тренироваться.

Такое ощущение, что он с утра до ночи тренировался. При всем при этом он был талантливый не только как футболист, но и как человек. Поет прекрасно, рэп читает, старался всегда участвовать во всех мероприятиях, которые устраивала наша пресс-служба», – цитирует Засеева официальный сайт «Алании».

Зинченко выступал за «Уфу» в сезоне-2015/16 – 31 матч и 2 гола.

Летом 2019-го защитник подписал новый контракт с «Манчестер Сити» сроком на 5 лет.

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