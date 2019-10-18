Квизы

«Алания» в 1995-м совершила что-то похожее на чудо. В 90-х скинуть московский «Спартак» с трона было почти нереально, но клубу из Владикавказа все же удалось это сделать. После пятого места под именем «Спартак» (Владикавказ) команде добавили звучное «Алания», и она мгновенно стала чемпионом России с шестиочковым отрывом от красно-белых. Вспомните всех, кто выдрал то чемпионство, и узнайте, что они делают сейчас.

Другие интерактивы Eurosport.ru:

Мбаппе или вся сборная России? Угадай, кто дороже

Черчесов или Харин? Измайлов или Широков? Кого не хватает на фото сборной России

Качай приложение Eurosport для iOS или Android