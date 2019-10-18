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Травмировал позвоночник, подвергся травле за связь с 14-летней. Где сейчас золотая «Алания»-1995?

Травмировал позвоночник, подвергся травле за связь с 14-летней. Где сейчас золотая «Алания»-1995?
Дмитрий Панферов

34 мин. назадОбновлено 20 мин. назад

Квизы

Первый немосковский чемпион России, который прервал гегемонию «Спартака».

«Алания» в 1995-м совершила что-то похожее на чудо. В 90-х скинуть московский «Спартак» с трона было почти нереально, но клубу из Владикавказа все же удалось это сделать. После пятого места под именем «Спартак» (Владикавказ) команде добавили звучное «Алания», и она мгновенно стала чемпионом России с шестиочковым отрывом от красно-белых. Вспомните всех, кто выдрал то чемпионство, и узнайте, что они делают сейчас.

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