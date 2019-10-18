Группа болельщиков «Спартака» под названием «Комитет-2023» опубликовала открытое письмо к президенту клуба Леониду Федуну.

«Мы хотим узнать условия передачи клуба – огласите их подробно. Опишите, пожалуйста, сам механизм передачи: когда начнется этот процесс? Какие у него будут временные рамки, какие этапы предполагаются? Каковы критерии, которые будут предъявляться к принимающей клуб стороне — болельщикам клуба? И, разумеется, нас очень интересует итоговая цена вопроса.

Мы обращаемся к Вам заранее, потому что прекрасно представляем размеры этой суммы, и нам, исходя из своих возможностей, надо будет уже сейчас готовиться к покупке. И мы уверены, что цена будет все-таки ближе к разумной, так как и сторона отдающая, и сторона принимающая одинаково сильно любят клуб, значит, они смогут договориться о взаимовыгодных условиях.

Мы просим Вас огласить все условия передачи как можно раньше, так как мы тоже хотим быть полностью подготовленными к сделке в 2023-м году. По крайней мере, обрисуйте схематически контуры этой сделки на данный момент», – говорится в письме.

16 октября Федун сказал, что его задача – победа в чемпионате России или Кубке страны к 2022 году. В 2023-м он уйдет из клуба.

Федун купил «Спартак» 16 лет назад, построил стадион и выиграл два трофея – РПЛ и Суперкубок России.

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