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Твиттер «Амкара» переименовали в «TITS!!!», в профиле стали появляться фото голых девушек

Твиттер «Амкара» переименовали в «TITS!!!», в профиле стали появляться фото голых девушек
Eurosport

59 мин. назад

Новости из Небесной лиги.

В твиттере пермского «Амкара» случился необычный ребрендинг.

Аккаунт пермяков был переименован в «TITS!!!», а в профиле стали появляться твиты эротического содержания.

«Устала я вас ждать, пошла в душ! Поглядеть за мной также можно по ссылке. Болею за «Амкар», – вот типичный пост в обновленном твиттере клуба.

  • Пермяки прекратили существование в 2018 году, не найдя необходимого финансирования для продолжения борьбы в РПЛ.
  • Лучший результат в истории «Амкара» – четвертое место в РПЛ-2008. По итогам того сезона команда пробилась в квалификационный раунд Кубка УЕФА.

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