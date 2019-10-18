Твиттер «Амкара» переименовали в «TITS!!!», в профиле стали появляться фото голых девушек

В твиттере пермского «Амкара» случился необычный ребрендинг.

Аккаунт пермяков был переименован в «TITS!!!», а в профиле стали появляться твиты эротического содержания.

«Устала я вас ждать, пошла в душ! Поглядеть за мной также можно по ссылке. Болею за «Амкар», – вот типичный пост в обновленном твиттере клуба.

Пермяки прекратили существование в 2018 году, не найдя необходимого финансирования для продолжения борьбы в РПЛ.

Лучший результат в истории «Амкара» – четвертое место в РПЛ-2008. По итогам того сезона команда пробилась в квалификационный раунд Кубка УЕФА.

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