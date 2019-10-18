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«Это ужас просто, я даже уснул». Евсеев раскритиковал «Джокера»
Коуч «Уфы» не заценил один из лучших фильмов года.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев раскритиковал фильм «Джокер», который завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля.
«Я не так часто хожу в театр, но мне приятно там находиться. Вчера, например, я сходил на разрекламированный фильм «Джокер» и потерял время. Это ужас просто.
Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, я даже уснул под него. Поэтому лучше сходить в театр, там больше полезного», – заявил Евсеев в беседе с официальным YouTube-каналом уфимцев.
- Евсеев работает в «Уфе» с марта нынешнего года. Сейчас уфимцы занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.
- «Джокер» – фильм Тодда Филлипса, режиссера трех «Мальчишников в Вегасе». Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс.
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