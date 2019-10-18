Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев раскритиковал фильм «Джокер», который завоевал главный приз Венецианского кинофестиваля.

«Я не так часто хожу в театр, но мне приятно там находиться. Вчера, например, я сходил на разрекламированный фильм «Джокер» и потерял время. Это ужас просто.

Столько рекламы, а смысл фильма я так и не понял, я даже уснул под него. Поэтому лучше сходить в театр, там больше полезного», – заявил Евсеев в беседе с официальным YouTube-каналом уфимцев.

Евсеев работает в «Уфе» с марта нынешнего года. Сейчас уфимцы занимают шестую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Джокер» – фильм Тодда Филлипса, режиссера трех «Мальчишников в Вегасе». Главную роль в картине исполнил Хоакин Феникс.

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