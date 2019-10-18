Бывший капитан «Спартака» Егор Титов раскритиковал назначение Доменико Тедеско главным тренером красно-белых.

«Слушали в понедельник Бородюка с Мостовым на ТВ? Оба сказали правильную вещь: назначение немца – плевок в российский тренерский корпус. Человек работал только в «Шальке», полтора года. Больше нигде и нисколько, второй сезон завалил. Где гарантии, что у него получится с нынешним составом «Спартака»?

Мостовой смеялся: «Вообще не понимаю, как так можно». Согласен. Хотя и дай бог, чтобы у Тедеско получилось. Надо поднимать репутацию «Спартака», особенно в еврокубках. Сейчас если соперник чуть поближе к середнякам – все, приехали.

Кто, если не Тедеско? Ответ с ходу не дам, нужно изучать вопрос. Но есть то, что на поверхности. Болельщики гудят, недовольны руководством. Почему не поставить Тихонова? Дело не в том, что он мой друг, – на него народ пойдет. Дима Гунько тоже с опытом, свой. Какие у Тедеско перед ними преимущества?» – цитирует Титова Sport24.

Тедеско сменил на посту главного тренера «Спартака» уволенного Олега Кононова.

В сезоне-2017/18 Тедеско привел «Шальке» ко второму месту в Бундеслиге.

Рейнгольд – о назначении Тедеско: «Людям, которые работают в «Спартаке» у Федуна, просто пофигу»

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