Фанаты «Зенита» вручили Дзюбе его картонный бюст
Отличный презент!
Болельщики «Зенита» подарили нападающему команды Артему Дзюбе его картонный бюст.
Фотография головы форварда появилась в твиттере сине-бело-голубых. «Сделай сам: картонный бюст Артема Дзюбы», – говорится в подписи к снимку.
- В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 12 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
- «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. 19 октября команда Сергея Семака проведет встречу с «Ростовом».
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