Twitter

Фанаты «Зенита» вручили Дзюбе его картонный бюст

Фанаты «Зенита» вручили Дзюбе его картонный бюст
Eurosport

39 мин. назад

Отличный презент!

Болельщики «Зенита» подарили нападающему команды Артему Дзюбе его картонный бюст.

Фотография головы форварда появилась в твиттере сине-бело-голубых. «Сделай сам: картонный бюст Артема Дзюбы», – говорится в подписи к снимку.

  • В чемпионате России-2019/20 Дзюба провел 12 матчей, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач.
  • «Зенит» располагается на третьей строчке в турнирной таблице. 19 октября команда Сергея Семака проведет встречу с «Ростовом».

Дзюба назвал журналиста «Зенит-ТВ» бездарностью

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте