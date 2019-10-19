Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил от фанатов сине-бело-голубых бюст из картона – и опубликовал снимок с искуственной головой в соцсетях.

В комментарии к форварду пришел экс-тренер сборной России и действующий коуч голландского «Витесса» Леонид Слуцкий и подшутил над Артемом.

– Тот случай, когда копия намного лучше оригинала, – написал Слуцкий.

– Ой, кто это у нас там? На вашу бы не хватило картона, – парировал Дзюба. Обе подписи сопровождались смайликами.

Дзюба забил 3 мяча за Россию в последних двух матчах квалификации ЧЕ и вышел на третье место в истории сборной, уступая 6 мячей Александру Кержакову и 2 – Владимиру Бесчастных.

В РПЛ на счету форварда 5 голов – он делит второе место с еще тремя игроками.

В «Зените» и сборной 2 совершенно разных Дзюбы. Но Артем идеально понимает и Черчесова, и Семака

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