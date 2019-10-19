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«На ваш бюст не хватило бы картона». Слуцкий затроллил Дзюбу, но получил ответочку

«На ваш бюст не хватило бы картона». Слуцкий затроллил Дзюбу, но получил ответочку
Eurosport

10 мин. назад

Самые смешные люди российского футбола встретились в соцсетях.

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба получил от фанатов сине-бело-голубых бюст из картона – и опубликовал снимок с искуственной головой в соцсетях.

В комментарии к форварду пришел экс-тренер сборной России и действующий коуч голландского «Витесса» Леонид Слуцкий и подшутил над Артемом.

– Тот случай, когда копия намного лучше оригинала, – написал Слуцкий.

– Ой, кто это у нас там? На вашу бы не хватило картона, – парировал Дзюба. Обе подписи сопровождались смайликами.

  • Дзюба забил 3 мяча за Россию в последних двух матчах квалификации ЧЕ и вышел на третье место в истории сборной, уступая 6 мячей Александру Кержакову и 2 – Владимиру Бесчастных.
  • В РПЛ на счету форварда 5 голов – он делит второе место с еще тремя игроками.

В «Зените» и сборной 2 совершенно разных Дзюбы. Но Артем идеально понимает и Черчесова, и Семака

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