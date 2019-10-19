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Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»

Григорян подал в отставку с поста главного тренера «Тамбова»
ТАСС

1 час назад

Четвертая отставка в РПЛ-2019/20.

В субботу «Тамбов» проиграл екатеринбургскому «Уралу» со счетом 1:2 в домашнем матче 13-го тура чемпионата России. После игры главный тренер хозяев Александр Григорян подал в отставку, сообщает ТАСС.

Григорян возглавил «Тамбов» в апреле: при нем клуб занял первое место в ФНЛ и напрямую вышел в высший дивизион. В РПЛ «Тамбов» занимает последнее место в турнирной таблице с 8 очками (две победы, две ничьи и девять поражений).

  • 25 сентября «Тамбов» проиграл «Томи» со счетом 0:4 и вылетел из Кубка России.
  • До «Тамбова» Григорян руководил «СКА-Хабаровском», «Луч-Энергией», «Тосно» и «Анжи».

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