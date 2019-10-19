Защитник молодежной команды «Рубина» Вячеслав Фомин получил серьезную травму в матче против «Спартака».

Фомин получил удар коленом в бок, что привело к внутреннему кровоизлиянию. «Когда Фомину поплохело в автобусе по пути в «Домодедово», я позвонил в службу 112, потому что нам оставалось еще 25 минут езды. Доктор по связи сказал, что в «Домодедово» хорошая медицинская служба, но мы решили не рисковать, потому что были пробки. Я остановил автобус и оформил вызов бригады. В неотложке ему была сделана операция – ревизия брюшной полости, он был доставлен в Домодедовскую центральную больницу.

Состояние пока критическое, поскольку он потерял два литра крови. Фомин находится под аппаратом искусственной вентиляции легких. После операции он приходил в сознание. Со слов врачей, селезенка целая, почка левая тоже целая, легкое целое. У него повреждена задняя париетальная брюшина. Получается, у него тупая травма живота. Он упал на чью-то коленку. Так случилось, к сожалению», – рассказал врач молодежки «Рубина» Ильшат Хабиров.

Матч «Рубин» – «Спартак» завершился со счетом 0:1.

«Спартак» занимает восьмую строчку в турнирной таблице, «Рубин» – 13-ю.

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