Когда в «Спартак» назначают нового тренера, всегда весело наблюдать за истериками ветеранов красно-белых. Доменико Тедеско – 34 года. Немец не играл в футбол на профессиональном уровне и потому для спартаковских дедов он – непонятный ботаник. Для Егора Титова этих заслуг достаточно, чтобы назвать Тедеско плевком в русский тренерский корпус, для Сергея Юрана – расценить, что свежий коуч не умеет работать, а для Андрея Тихонова – посчитать приглашение немца странным.

Доменико прилетел в Москву и остался в ужасе от столичных пробок. Телеграм-канал «Мутко против» написал, что немец шокирован заторами на Ярославском шоссе и потому потребовал офис в вип-ложе «Открытие Арены». С высоты шестого этажа стадиона новому тренеру даже видно поле. «Главное, чтобы теперь тренировки он не проводил, не выходя из-за стола», – резюмировал анонимный инсайдер.

Доменико Тедеско, «Спартак»From Official Website

Из этого же следует и другое нововведение Тедеско. Веками «Спартак» готовился к матчам и закладывал физику на базе в Тарасовке. Борщ, романцевские конспекты, сбегавшие легионеры – это все оттуда. Теперь же красно-белые осядут на полях в Тушино рядом с домашним стадионом. Причины те же – логистика базы и бешеные автомобильные пробки, которые мешают восстановлению игроков.

В первой игре с «Рубином» стало понятно, что Тедеско поменял и скамейки. Обычно коучи московского клуба занимали правый от тоннеля дагаут, чтобы давить на лайнсменов, выбивать себе спорные ауты и в принципе чувствовать себя королями ситуации. Доменико попросил левую техническую зону. По мнению немца, там его обзор поля не будут закрывать боковые арбитры, и оттого удобнее наблюдать всю картину матча. Интересно, что в прошлый раз подобный ход в «Спартаке» проворачивал Мурат Якин – тоже человек с немецким тренерским образованием.

В первом тайме болельщики на «Открытие Арене» крутили головами и не понимали схему Тедеско. Вроде бы Шюррле играл в нападении, но туда же часто поднимался и Тил. Бакаев постоянно менялся флангами с Мельгарехо и возникал то слева, то справа.

Хорошо, что в конце стартовой половины комментатор одного из спортивных федеральных телеканалов опубликовал ростер «Спартака», написанный рукой либо самого Тедеско, либо кого-то из помощников главного.

У красно-белых с «Рубином» не было нападающих – формально Андре с Лоренсо занимали края атаки, а голландец был обозначен кем-то вроде ложной девятки. Под Гусом располагалось трио полузащитников – Умя, Кпал и Бака, как их записал один из коучей хозяев. Этим и объясняется, например, более свободная позиция Зелимхана на флангах, раз за ним было двое подчищающих опорников.

При этом «Рубин» легко проходил среднюю линию соперника и до перерыва сминал спартаковцев и по владению, и по опасным моментам. На старте второго тайма у красно-белых отчасти заработал прессинг, а с выходом Мирзова у ворот Дюпина в последние 30 минут стало совсем опасно.

Резиуан Мирзов, «Спартак» – «Рубин»From Official Website

Для Тедеско совсем не существует авторитетов, ведь для появления Резиуана тренер снял с игры пропустившего почти месяц Шюррле. Немец мог передавать через форварда-соотечественника указания по перестановкам, но выбрал вариант со свежими ногами кабардинского вингера.

Конечно, было бы совсем красиво, если бы в таком матче «Спартак» пропустил последним ударом на последней минуте. Но Доменико от факапа спас Максименко, отразивший удар Уремовича головой в упор. После финального свистка все игроки московского клуба собрались в кружок и примерно минуту стояли вместе в обнимку.

Что-то похожее делал Стивен Джеррард в «Ливерпуле» в 2014-м, когда оказался ближе всех к британскому чемпионству. Теперь этот тимбилдинг вводит в русской столице Доменико Тедеско. На команду больше не давит груз ожиданий, ведь Леонид Федун официально подтвердил: все медали – только не в этом году. Залететь в топ-3 будет чудом, но не добраться до лигочемпионского слота – нормально, особенно с учетом провальной серии Кононова.

С Тедеско раскрывается в центре поля Умяров, лучше чувствует себя Мирзов, не крушит вражеские груди Понсе, ищет подходящую позицию Бакаев. Есть лишь опасение, что плохо в дебютной игре немца выглядели Шюррле и Тил (19 млн евро на двоих), а еще все также потерян для основы Джордан Ларссон. Но даже без Джикии «Спартак» не паниковал и казался в целом спокойным. Из всех нововведений Тедеско нулевое напряжение – главное из достижений.

«Спартак» – «Рубин» – 0:0

«Спартак» зря берет Тедеско. В Германии только два топ-тренера, остальные – в кризисе

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